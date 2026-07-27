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Запуск «Карты калининградца» перенесли из-за подготовки системы

Правительство сдвинуло срок на месяц. До запуска необходимо завершить аттестацию по защите информации и обучить сотрудников. Правительство Калининградской области перенесло срок ввода в эксплуатацию государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области» на 1 августа 2026 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных 27 июля. Ранее планировалось, что…

Источник: Янтарный край

Правительство сдвинуло срок на месяц. До запуска необходимо завершить аттестацию по защите информации и обучить сотрудников.

Правительство Калининградской области перенесло срок ввода в эксплуатацию государственной информационной системы «Карта жителя Калининградской области» на 1 августа 2026 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных 27 июля. Ранее планировалось, что система заработает с 1 июля.

До запуска региональному министерству цифровых технологий и связи и ГКУ «Центр цифровых технологий» необходимо завершить ряд подготовительных мероприятий: аттестацию системы по требованиям защиты информации, оформление прав на использование компонентов, актуализацию документов по информационной безопасности, подготовку ответственных сотрудников и инструктаж пользователей. Большинство мероприятий должны быть выполнены до 26 июля.