Запуск «Карты калининградца» перенесли из-за подготовки системы

До запуска региональному министерству цифровых технологий и связи и ГКУ «Центр цифровых технологий» необходимо завершить ряд подготовительных мероприятий: аттестацию системы по требованиям защиты информации, оформление прав на использование компонентов, актуализацию документов по информационной безопасности, подготовку ответственных сотрудников и инструктаж пользователей. Большинство мероприятий должны быть выполнены до 26 июля.