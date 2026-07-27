Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

Apple уже обгоняла Nvidia в этом месяце, но затем снова уступила лидерство. С мая 2025 года список возглавляла Nvidia. Как отмечал Bloomberg, недавний рост акций Apple произошел на фоне перераспределения вложений инвесторов из других сегментов технологического сектор. Инвесторы, по данным агентства, опасаются, что рост акций ИИ-компаний может быть чрезмерным, поэтому перераспределяли свои средства.