В Испании рухнул скандальный проект мегафермы осьминогов

Эксперты также обращали внимание на условия содержания: природа осьминогов — одиночная, а на ферме их собирались размещать с высокой плотностью в закрытых резервуарах. Экологическая составляющая вызывала не меньше вопросов. Для получения тонны осьминогов потребовался бы огромный объём корма из дикой рыбы, что создало бы дополнительную нагрузку на морские биоресурсы. Также звучали опасения по поводу загрязнения воды отходами и возможного применения химикатов для лечения болезней.