В Испании рухнул скандальный проект мегафермы осьминогов

Испанская компания Nueva Pescanova свернула амбициозный план по созданию первой в мире крупномасштабной фермы по разведению осьминогов. Как сообщает Daily Mail, проект, который должен был расположиться на Канарских островах, вызывал ожесточённые споры среди учёных и защитников животных из-за этических и экологических рисков.
Предприятие планировали развернуть в морском центре Лас-Пальмас. Заявка на строительство уже отозвана. Согласно первоначальным расчётам, объект площадью около 31 тысячи квадратных метров мог бы производить до 3 тысяч тонн осьминожьего мяса в год. Это автоматически означало бы выращивание и забой более миллиона головоногих ежегодно.
В портовой администрации Лас-Пальмаса уточнили, что компания объяснила своё решение затянувшимися бюрократическими процедурами и неясностью с экологическими и отраслевыми согласованиями. Впрочем, сам проект с момента анонса подвергался жёсткой критике. Учёные неоднократно указывали на то, что осьминоги — существа с высоким интеллектом, способные испытывать боль и, предположительно, эмоции.
Эксперты также обращали внимание на условия содержания: природа осьминогов — одиночная, а на ферме их собирались размещать с высокой плотностью в закрытых резервуарах. Экологическая составляющая вызывала не меньше вопросов. Для получения тонны осьминогов потребовался бы огромный объём корма из дикой рыбы, что создало бы дополнительную нагрузку на морские биоресурсы. Также звучали опасения по поводу загрязнения воды отходами и возможного применения химикатов для лечения болезней.
В Nueva Pescanova, однако, настаивают, что отказ от проекта продиктован исключительно бизнес-проблемами и регуляторными препятствиями. Компания не исключает, что в будущем может вернуться к идее разведения осьминогов, хотя сроки и форматы такого возврата пока не называются.
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