TWZ: ВСУ начали применять дешевые крылатые ракеты Ruta Block 1

Украинские военные начали использовать недорогие голландские крылатые ракеты Ruta Block 1. Доказательства их боевого использования приводит американский портал The War Zone.
«Появились доказательства использования Украиной нидерландских крылатых ракет Ruta Block 1. Дальнобойное оружие стало частью боевых действий», — говорится в публикации.
К статье прикреплены фотографии обломков одного из таких аппаратов. Предположительно, ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны РФ.
По данным TWZ, ракеты производит базирующаяся в Нидерландах компания Destinus. Она поставляет свою продукцию украинской армии уже около двух лет.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru рассказал о характеристиках ракет Ruta Block 1.