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Футболисты «Ротора» обыграли КАМАЗ в Набережных Челнах

Волгоградский спортклуб выиграл встречу «всухую» со счетом 2:0.

Футболисты СК «Ротор» победой завершили встречу с командой «КАМАЗ» в Набережных Челнах, сообщают представители Волгоградского спортклуба.

Команды сошлись на футбольном поле в рамках финального матча третьего тура Первой лиги в сезоне 2026/2027. Два гола в ворота соперников забили спортсмены волгоградской команды Абу-Саид Эльдарушев и Артем Симонян. Первый открыл счет на 11-й минуте с пенальти, полученным из-за того, что один из соперников сыграл рукой. А Симонян на 54-й минуте встречи удвоил счет.

По итогам встречи «Ротор» с шестью очками остается на шестой строчке турнирной таблицы, а «КАМАЗ», проиграв третий матч подряд, замыкает ее. Следующий матч волгоградцев запланирован на 3 августа со столичным «Велесом».

Ранее в городе-герое прошло сразу две международных футбольных встречи.