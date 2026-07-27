Футболисты «Ротора» обыграли КАМАЗ в Набережных Челнах

Футболисты СК «Ротор» победой завершили встречу с командой «КАМАЗ» в Набережных Челнах, сообщают представители Волгоградского спортклуба.
Команды сошлись на футбольном поле в рамках финального матча третьего тура Первой лиги в сезоне 2026/2027. Два гола в ворота соперников забили спортсмены волгоградской команды Абу-Саид Эльдарушев и Артем Симонян. Первый открыл счет на 11-й минуте с пенальти, полученным из-за того, что один из соперников сыграл рукой. А Симонян на 54-й минуте встречи удвоил счет.
По итогам встречи «Ротор» с шестью очками остается на шестой строчке турнирной таблицы, а «КАМАЗ», проиграв третий матч подряд, замыкает ее. Следующий матч волгоградцев запланирован на 3 августа со столичным «Велесом».
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