Эксперт туррынка Абасов: вынесенная из отеля еда грозит проблемами с законом

В беседе с NEWS.ru Абасов отметил, что подобные инциденты наносят двойной удар: как по отелю, так и по самим путешественникам. Помимо неизбежных финансовых потерь или необходимости оплачивать крупный штраф, туристы испытывают сильный стресс, который нередко перерастает в открытый конфликт с законом и администрацией. Кроме того, эксперт подчеркнул репутационные издержки: действия отдельных отдыхающих формируют негативный стереотип о российских туристах за рубежом, что в конечном итоге бьет по имиджу всего отечественного выездного туризма.