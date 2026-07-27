Эксперт туррынка Абасов: вынесенная из отеля еда грозит проблемами с законом

Попытка вынести еду из отеля с системой «все включено» может обернуться для туриста проблемами с законом и обвинением в хищении.
Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов предупредил, что администрация гостиниц расценивает массовый вынос продуктов со шведского стола как кражу.
Концепция All Inclusive предполагает неограниченное потребление еды и напитков, но исключительно на территории отеля и во время проживания. А вот попытки систематически упаковывать продукты в контейнеры, выносить с собой в номер, особенно если речь идет о килограммах вынесенной еды, то персонал перестает воспринимать это как безобидную шалость.
В итоге сотрудники службы безопасности могут квалифицировать все как хищение собственности гостиницы. В такой ситуации руководство имеет полное юридическое право потребовать от постояльца полной компенсации стоимости изъятого имущества, а при отказе — вызвать правоохранительные органы.
В беседе с NEWS.ru Абасов отметил, что подобные инциденты наносят двойной удар: как по отелю, так и по самим путешественникам. Помимо неизбежных финансовых потерь или необходимости оплачивать крупный штраф, туристы испытывают сильный стресс, который нередко перерастает в открытый конфликт с законом и администрацией. Кроме того, эксперт подчеркнул репутационные издержки: действия отдельных отдыхающих формируют негативный стереотип о российских туристах за рубежом, что в конечном итоге бьет по имиджу всего отечественного выездного туризма.