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Ambito: Юристы подали в суд на президента Аргентины из-за поездки за госсчет

Юристы направили в суд иск против президента Аргентины Хавьера Милея после его визита на съезд Либеральной партии в Бразилии. Об этом пишет издание Ambito.

Юристы направили в суд иск против президента Аргентины Хавьера Милея после его визита на съезд Либеральной партии в Бразилии. Об этом пишет издание Ambito.

По информации СМИ, в иске отмечается, что Милей для участия в мероприятии бразильской оппозиции воспользовался президентским самолетом и государственными средствами.

Милей выступил с речью в рамках съезда в субботу, 25 июля. Во время получасового выступления аргентинский лидер позволил себе оскорбительные личные выражения, адресованные президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве и главы Верховного суда республики Алешандри ди Морайсу, говорится в материале.

Хавьер Милей во многом известен довольно экстравагантным поведением. Например, во время Чемпионата мира по футболу президент Аргентины нецензурно поздравил национальную команду с выходом в финал мундиаля. В социальной сети Х он разместил поздравление, снабдив его испанскими матерными ругательствами: «Аргентина, вперед, !» В одной из интерпретаций его переводят на русский язык как «черт побери».

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