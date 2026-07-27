Избитая в Польше украинка призвала сограждан не говорить на своем языке

Избитая в Польше гражданка Украины попросила сограждан меньше говорить «на своем языке» за границей. Ранее трое жителей Вроцлава избили мужчину и его спутницу после того, как услышали в магазине украинский акцент. У обоих пострадавших диагностировали сотрясение мозга, а девушке потребовалось наложить швы на шею.
Пострадавшая записала видеообращение, которое показали в эфире польского телеканала TVN. Она обратилась к своим соотечественникам с просьбой быть максимально осторожными. Девушка попросила украинцев, находящихся за границей, как можно реже использовать родной язык в общественных местах. По словам пострадавшей, даже обычный поход в магазин может закончиться госпитализацией.
— Я бы хотела попросить всех украинцев, всех, кто находится за границей, чтобы как можно меньше разговаривали на своем языке в общественных местах, и чтобы берегли себя и прежде всего свое здоровье и безопасность, ибо даже обычный поход в магазин может окончиться в госпитале, — сказала украинка.
Другой случай произошел 9 июля, когда группа молодых поляков во Вроцлаве избила 19-летнего украинца после того, как услышала, что он говорит по телефону на украинском языке. После драки пострадавший получил серьезные травмы, включая перелом носа и повреждения позвоночника.