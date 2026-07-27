ФИФА определила лучший гол ЧМ-2026

Лучшим голом на чемпионате мира по футболу 2026 года признан удар защитника национальной команды Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала, нанесенный в матче стадии 1/16 финала против сборной Аргентины. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
«Действующие чемпионы мира были ошеломлены в дополнительное время этим великолепным ударом с угла штрафной площади в верхний угол ворот», — отмечается в официальном релизе организации.
На групповом этапе мирового первенства африканская команда заняла вторую строчку в своем квартете, оформив ничейные результаты во встречах с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. Однако на стадии плей-офф футболисты Кабо-Верде уступили будущим финалистам из Аргентины лишь в добавленное время.
Ранее сообщалось, что сборную Аргентины по футболу на родине встретили военным оркестром.