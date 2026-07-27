ФИФА определила лучший гол ЧМ-2026

На групповом этапе мирового первенства африканская команда заняла вторую строчку в своем квартете, оформив ничейные результаты во встречах с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. Однако на стадии плей-офф футболисты Кабо-Верде уступили будущим финалистам из Аргентины лишь в добавленное время.