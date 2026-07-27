Климатолог опроверг миф о том, что Эль-Ниньо одинаково влияет на всю планету

По словам учёной, итог зависит не только от температуры океана. На климат накладываются и другие процессы, в том числе Индоокеанский диполь. В Австралии, например, Эль-Ниньо обычно повышает риск засухи на юго-востоке страны, но сильные периоды 1997−1998, 2015−2016 и 2023−2024 годов почти не сказались на количестве осадков. Слабые эпизоды 2002-го и 2006-го, напротив, сопровождались серьёзной нехваткой влаги в отдельных районах.