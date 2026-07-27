Климатолог опроверг миф о том, что Эль-Ниньо одинаково влияет на всю планету

Даже мощное Эль-Ниньо не всегда приводит к серьёзной засухе или резкому сокращению осадков в конкретном регионе. Такое мнение высказала климатолог Андреа Тащетто, её слова РИА Новости приводит в понедельник, 27 июля.
Считается, что феномен возникает, когда вода в экваториальной части Тихого океана прогревается до аномально высоких значений. Это меняет привычное движение воздушных масс и отражается на погоде по всей планете: в одних районах начинаются сильные засухи, в других — масштабные наводнения.
По словам учёной, итог зависит не только от температуры океана. На климат накладываются и другие процессы, в том числе Индоокеанский диполь. В Австралии, например, Эль-Ниньо обычно повышает риск засухи на юго-востоке страны, но сильные периоды 1997−1998, 2015−2016 и 2023−2024 годов почти не сказались на количестве осадков. Слабые эпизоды 2002-го и 2006-го, напротив, сопровождались серьёзной нехваткой влаги в отдельных районах.
В мае учёные предположили, что ожидаемое осенью Эль-Ниньо может стать одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений.