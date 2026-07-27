ФСБ задержала хабаровчанина, работавшего на разведку Новой Зеландии

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену 55-летнего жителя Хабаровска, который передавал информацию в ущерб безопасности РФ разведке Новой Зеландии.
Как сообщили корреспонденту «РГ» в Центре общественных связей ФСБ, гражданин РФ инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). После чего из корыстных побуждений, по заданию иностранной спецслужбы, используя иностранные почтовые сервисы и мессенджеры, передал иностранной разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.
По данным ФСБ, новозеландцы хотели получить от агента-инициативника данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Далее эта информация ушла бы в Лондон и Вашингтон.
Самого же новозеландского агента согласно кадрам оперативного видео задержали на улице в Хабаровске. Его догнали рядом с гаражами и уложили лицом в асфальт.
«Вы подозреваетесь в совершении государственной измены», — объявляет ему оперативник при задержании.
«Вы понимаете о чем речь?» — спрашивает сотрудник.
«Да», — сдавленно отвечает задержанный.
Во время обыска в квартире у новозеландского агента был обнаружен пластиковый мешок не менее чем с двадцатью пачками 100 долларовых купюр. На одной из пачек была надпись — 5000 USD, то есть всего в мешке находилось не менее 100 тысяч долларов. Судя по домашнему шкафу, задержанный был любителем моделей современной немецкой и японской военной техники.
Вполне возможно, что после успешного выполнения задания хабаровский агент собирался перебраться в ту же Новую Зеландию, а если повезет, то и в Японию или Германию. Мотив выйти именно на контакт с разведчиками с экзотических островов прочитывается просто — к ним вряд ли будет такой же пристальный интерес со стороны ФСБ, как к американцам, британцам, японцам или тем же украинцами. Однако его расчет не оправдался.
Во время обыска в квартире у новозеландского агента было обнаружено не менее 100 тысяч долларов.
Как сообщил на видео ЦОС оперативный сотрудник ФСБ, в результате проведения контрразведывательных мероприятий контакты иностранной разведки с предполагаемым агентом были своевременно выявлены.
Сотрудник ФСБ также подчеркнул, что в условиях активности иностранных спецслужб, нацеленных на нанесение ущерба безопасности России, гражданам следует быть бдительными.
«Тем, кто вынашивает планы по совершению государственной измены, следует помнить, что за данное особо тяжкое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — напомнил он.
Истоки разведывательного альянса «Пять глаз» восходят к неформальным тайным встречам британских и американских дешифровщиков во время Второй мировой войны, которые проходили до официального вступления США в войну. Сам альянс был официально учрежден 5 марта 1946 года во время фултонской речи Черчилля, которая фактически дала старт «холодной войне». По мере противостояния с СССР в 1960-х годах в рамках «Пяти глаз» была создана система радиоэлектронной разведки «Эшелон», которая применялась для отслеживания коммуникаций Советского Союза и стран Восточного блока. Сейчас «Эшелон» официально используется для мониторинга интернет-коммуникаций по всему миру — фактически речь идет о кибершпионаже за любой страной и гражданином, который может представлять интерес или нести угрозу альянсу.
Кстати, в свое время бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал «Пять глаз» «наднациональной разведывательной организацией, которая игнорирует законодательство своих стран».