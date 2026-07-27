ФСБ задержала хабаровчанина, работавшего на разведку Новой Зеландии

Истоки разведывательного альянса «Пять глаз» восходят к неформальным тайным встречам британских и американских дешифровщиков во время Второй мировой войны, которые проходили до официального вступления США в войну. Сам альянс был официально учрежден 5 марта 1946 года во время фултонской речи Черчилля, которая фактически дала старт «холодной войне». По мере противостояния с СССР в 1960-х годах в рамках «Пяти глаз» была создана система радиоэлектронной разведки «Эшелон», которая применялась для отслеживания коммуникаций Советского Союза и стран Восточного блока. Сейчас «Эшелон» официально используется для мониторинга интернет-коммуникаций по всему миру — фактически речь идет о кибершпионаже за любой страной и гражданином, который может представлять интерес или нести угрозу альянсу.