Артемов заявил, что переживает события СВО заново на съемках фильма «Свой»

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Работа над художественным фильмом «Свой» заставляет режиссера, действующего офицера и участника специальной военной операции майора Артема Артемова заново переживать события, свидетелем и участником которых он был сам. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС на съемках картины.
«Не хочется проживать второй раз. Я не был на месте именно этого бойца, но был на месте многого, о чем мы снимаем, я видел это своими глазами, переживал сам. Второй раз переживать это в качестве режиссера, моделируя обстоятельства, тяжеловато, но с другой стороны, легко, потому что понимаешь, о чем говоришь», — сказал Артемов.
Главные роли в фильме исполняют заслуженный артист РФ Сергей Маховиков, Анатолий Гущин, Даниил Вахрушев и Севастьян Смышников. По сюжету действие разворачивается в 2025 году. Российские войска продолжают наступление, а группа штурмовиков под командованием бойца с позывным Енисей выполняет очередную боевую задачу. После тяжелого боя командир остается один на вражеской позиции без связи, воды и продовольствия и вынужден в течение нескольких дней бороться за жизнь, надеясь на помощь своих.
Реальная история.
Как рассказал в беседе с ТАСС Артем Артемов, в основу сценария легла реальная история российского военнослужащего, с которым он знаком лично. «Есть даже хроника этого человека, я его знаю лично, они пошли штурмовать, и он остался один на опорном пункте противника. Ни воды, ни еды, он продержался 12 дней, отражал атаки. Даже штурмовал соседний опорный пункт, где смог раздобыть немного еды, а потом беспилотник вывел его через минные поля к своим», — сказал режиссер.
Артемов отметил, что «Свой» является самостоятельной историей, однако в нем сохраняются мотивы и персонажи предыдущей картины. В частности, в новый фильм переходят Енисей и Запал.
По словам режиссера, работа над второй военной картиной стала для него эмоционально тяжелее, поскольку многие показанные обстоятельства он наблюдал и переживал сам. «Специальная военная операция продолжается, поэтому надо брать всю волю в кулак. Есть культурный фронт, есть обычный фронт, и надо и там и там соответствовать и все делать для победы», — сказал Артемов.
Герой фильма.
Исполнитель роли командира мотострелкового полка Сергей Маховиков рассказал ТАСС, что главной задачей при работе над военным образом считает сохранение достоверности. «Самое сложное в военных картинах — быть настоящим и правдивым, при этом не терять человеческий облик со всеми присущими человеку чувствами: любовью, дружбой, готовностью отдать жизнь за други своя, предательством. Не играть героя такого героического, а быть героем, но живым человеком», — отметил заслуженный артист РФ.
Маховиков подчеркнул, что опыт Артемова помогает артистам точнее существовать в предлагаемых обстоятельствах. «Фильм снимает действующий офицер, у которого не одна война за плечами. Нам легче, потому что мы знаем, что не наврем, он не позволит неправде быть. Мы не боимся быть свободными, совершать какие-то действия и поступки в кадре, потому что режиссер подскажет, где переборщили, а где, наоборот, чего-то не хватает», — сказал актер.
Внутри штаба.
Гущин, исполняющий роль начальника штаба полка, рассказал ТАСС, что при подготовке к роли ориентировался на предлагаемые обстоятельства сценария и указания режиссера. «Начальник штаба — это человек, который отвечает за планирование масштабных операций и принятие серьезных решений. Есть актерская кухня, которая называется предлагаемыми обстоятельствами. В них надо занырнуть, погрузиться, примерить на себя эту рубашку и делать дело», — сказал актер.
По словам Гущина, работа с Артемовым позволяет обеспечить достоверность происходящего на экране. «Он очень четко и конкретно подсказывает и направляет, потому что мы люди гражданские, а он человек военный, который проходит службу и участвует в СВО. Все, что режиссер говорит, нужно слушать и выполнять», — отметил он.
О проекте.
Первая часть проекта — фильм «Свои. Баллада о войне» — была снята Артемовым в 2024 году. По данным создателей, аудитория телевизионной премьеры картины на НТВ превысила 10 млн человек.
Военная драма «Свой» выйдет в российский прокат в начале 2027 года. В дальнейшем фильм планируется показать в онлайн-кинотеатрах и на федеральном телеканале. Производством картины занимается московская студия «СМА».