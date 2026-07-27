Артемов заявил, что переживает события СВО заново на съемках фильма «Свой»

«Не хочется проживать второй раз. Я не был на месте именно этого бойца, но был на месте многого, о чем мы снимаем, я видел это своими глазами, переживал сам. Второй раз переживать это в качестве режиссера, моделируя обстоятельства, тяжеловато, но с другой стороны, легко, потому что понимаешь, о чем говоришь», — сказал Артемов.