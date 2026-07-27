Скандал в Таиланде: леди-бои* напали на туриста и попали под суд

На допросе все задержанные подтвердили свою личность и узнали себя на записях камер видеонаблюдения с места происшествия. Вопреки ранее появлявшейся информации о признании вины, фигурантыотказались признать предъявленные обвинения. В настоящее время их передали в руки следователей. Им инкриминируется совершение группового ограбления в ночное время, а также нападение, повлёкшее за собой физический и моральный вред потерпевшему.