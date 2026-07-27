Скандал в Таиланде: леди-бои* напали на туриста и попали под суд

Полиция Таиланда задержала четырёх трансгендерных женщин (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), которых подозревают в жестоком нападении на 53-летнего путешественника из Австралии. Как сообщает портал Khaosod, инцидент произошёл на популярном курорте Паттайя и вызвал серьёзную обеспокоенность властей за имидж города как безопасного места для международного туризма.
Преступление было совершено 27 декабря 2025 года. Злоумышленники избили иностранца и похитили его личные вещи. Потерпевший сразу же обратился в правоохранительные органы, после чего было начато расследование. Выяснилось, что часть фигурантов после случившегося покинула Паттайю, тогда как другие остались на курорте.
Судебные ордера на арест подозреваемых были выданы 29 июня 2026 года. Все четверо задержаны в возрасте от 18 до 20 лет. Их обнаружили в разных провинциях Таиланда — возле жилых комплексов, в ресторане и в частном доме.
На допросе все задержанные подтвердили свою личность и узнали себя на записях камер видеонаблюдения с места происшествия. Вопреки ранее появлявшейся информации о признании вины, фигурантыотказались признать предъявленные обвинения. В настоящее время их передали в руки следователей. Им инкриминируется совершение группового ограбления в ночное время, а также нападение, повлёкшее за собой физический и моральный вред потерпевшему.
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.