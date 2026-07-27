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Энди Бернем пообещал отправить войска на Украину после завершения конфликта

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал отправить войска на Украину после завершения конфликта. С таким заявлением он выступил в понедельник, 27 июля.

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал отправить войска на Украину после завершения конфликта. С таким заявлением он выступил в понедельник, 27 июля.

Он подчеркнул, что новое правительство страны выполнит все обязательства перед Украиной, включая отправку военного контингента.

— Когда прекращение огня вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе, — заявил Бернем.

Премьер также сообщил, что страна передаст Киеву права на интеллектуальную собственность, связанную с новой британской системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием Stone Cloak, передает Sky News.

Ранее Бернем заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского не должно возникать сомнений в позиции Соединенного Королевства. Он также отметил, что планирует провести личные переговоры с украинским лидером, чтобы подтвердить готовность Британии к дальнейшему сотрудничеству.

Энди Бернем возглавил Лейбористскую партию страны и занял должность премьер-министра королевства 20 июля. Бывшего мэра Большого Манчестера поддержали 369 из 403 депутатов правящей партии государства.

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Биография Энди Бернема
Энди Бернем — британский политик Лейбористской партии, премьер-министр Великобритании с июля 2026 года, а также бывший министр правительства Великобритании и экс-мэр Большого Манчестера. Известен как один из наиболее заметных представителей левого крыла лейбористов. Детали биографии Энди Бернема, его образование, карьерный путь и личная жизнь — в материале.
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