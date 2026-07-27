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Три братские могилы защитников героев ВОВ восстановлено под Волгоградом

Специалисты привели в порядок захоронения советских воинов в трех районах региона.

В Иловлинском районе, городе Калач-на-Дону и поселке Чернышковский завершились работы по восстановлению братских могил защитников Сталинграда, сообщает администрация Волгоградской области.

Так в хуторе Яблочный под Иловлей восстановлен обелиск, который был создан 70 лет назад по проекту скульптора Николая Васильева. Реставраторы сохранили его в том виде, в каком он был создан изначально. А в Калаче-на-Дону в порядок привели мемориал памяти юных партизан — Ивана Цыганкова, Павла Кошелева, Егора Покровского и Михаила Шестеренко. Защитники Родины сражались с фашистскими захватчиками наравне со взрослыми бойцами и погибли, защищая Отчизну.

Еще одна братская могила — в рабочем поселке Чернышковский стала последним пристанищем для 191 защитника Сталинграда. Мемориал их памяти был открыт 55 лет назад и посвящен таже членам партизанского отряда «Ураган». Здесь во время реставрации были восстановлены облицовка, различные конструктивные и декоративные элементы.

Ранее в регионе был принят закон о мемориале памяти участников спецоперации.

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