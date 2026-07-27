Три братские могилы защитников героев ВОВ восстановлено под Волгоградом

Так в хуторе Яблочный под Иловлей восстановлен обелиск, который был создан 70 лет назад по проекту скульптора Николая Васильева. Реставраторы сохранили его в том виде, в каком он был создан изначально. А в Калаче-на-Дону в порядок привели мемориал памяти юных партизан — Ивана Цыганкова, Павла Кошелева, Егора Покровского и Михаила Шестеренко. Защитники Родины сражались с фашистскими захватчиками наравне со взрослыми бойцами и погибли, защищая Отчизну.