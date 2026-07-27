IT-эксперт Зыков: более мощная зарядка не будет заряжать смартфон быстрее

Комментируя NEWS.ru, специалист выделил физические признаки неисправности, при которых эксплуатацию любого адаптера необходимо немедленно прекратить. К ним относятся повреждения корпуса или провода, люфт разъема, появление запаха гари, постороннего треска, искрение или сильный нагрев самого блока. При этом Зыков подчеркнул, что высокая цена сама по себе не является абсолютным залогом безопасности, однако покупка слишком дешевого устройства неизвестного происхождения несет прямые риски короткого замыкания и возгорания.