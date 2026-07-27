IT-эксперт Зыков: более мощная зарядка не будет заряжать смартфон быстрее

Эксперт отметил, что использование адаптеров, чья мощность превышает рекомендованную производителем смартфона, абсолютно безопасно. Внутри каждого устройства установлена контролирующая плата: гаджет самостоятельно регулирует процесс питания и потребляет ровно столько энергии, сколько заложено в его технических характеристиках для штатной работы.
При выборе нового блока питания Владимир Зыков призвал ориентироваться на проверенные бренды и крупные торговые сети. На корпусе качественного адаптера обязательно должны присутствовать разборчивая маркировка с указанием бренда, модели, параметров входа (Input) и выхода (Output), максимальной мощности, а также знак соответствия Евразийского экономического союза (EAC). От безымянных устройств без упаковки, гарантии и понятного производителя следует отказаться.
Чтобы подобрать оптимальный аксессуар, Зыков рекомендует предварительно изучить спецификации телефона на официальном сайте разработчика. Покупка адаптера повышенной мощности — например, на 45 или 65 Вт вместо стандартных 18−25 Вт — не представляет угрозы, так как смартфон просто ограничит входящую энергию до своего максимума.
Но для активации фирменных протоколов сверхбыстрой зарядки от конкретных брендов может потребоваться оригинальный кабель и блок из комплекта поставки.
Комментируя NEWS.ru, специалист выделил физические признаки неисправности, при которых эксплуатацию любого адаптера необходимо немедленно прекратить. К ним относятся повреждения корпуса или провода, люфт разъема, появление запаха гари, постороннего треска, искрение или сильный нагрев самого блока. При этом Зыков подчеркнул, что высокая цена сама по себе не является абсолютным залогом безопасности, однако покупка слишком дешевого устройства неизвестного происхождения несет прямые риски короткого замыкания и возгорания.