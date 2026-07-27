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Морякам Балтийского флота подарили концерт под открытым небом

Моряков Балтийского флота поздравили с Днём ВМФ большим концертом прямо на причале в Балтийске. Праздничное выступление артистов Калининградской областной филармонии прошло на главной военно-морской базе Балтийского флота.

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Моряков Балтийского флота поздравили с Днём ВМФ большим концертом прямо на причале в Балтийске. Праздничное выступление артистов Калининградской областной филармонии прошло на главной военно-морской базе Балтийского флота.

Концерт стал частью многолетнего проекта по поддержке моряков. Перед началом программы 14 офицеров и мичманов Балтийского флота получили благодарности и памятные подарки за службу и выполнение воинского долга.

Главным подарком для экипажей кораблей стала музыкальная программа. На сцене, установленной прямо у причала, выступили солисты и Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии. Для военных моряков прозвучали марши, песни о море, героические баллады и известные хиты.