Морякам Балтийского флота подарили концерт под открытым небом

Моряков Балтийского флота поздравили с Днём ВМФ большим концертом прямо на причале в Балтийске. Праздничное выступление артистов Калининградской областной филармонии прошло на главной военно-морской базе Балтийского флота.
Концерт стал частью многолетнего проекта по поддержке моряков. Перед началом программы 14 офицеров и мичманов Балтийского флота получили благодарности и памятные подарки за службу и выполнение воинского долга.
Главным подарком для экипажей кораблей стала музыкальная программа. На сцене, установленной прямо у причала, выступили солисты и Концертный духовой оркестр Калининградской областной филармонии. Для военных моряков прозвучали марши, песни о море, героические баллады и известные хиты.