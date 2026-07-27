В Коми возбудили дело после заражения спортсменов сальмонеллезом

В Коми возбудили уголовное дело после данных о заражении спортсменов сальмонеллезом, сообщает СУСК по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в публикации.
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в Коми зарегистрировали случаи сальмонеллеза среди спортсменов, которые 25 и 26 июля употребляли продукцию в местном кафе. Часть заболевших госпитализировали. Остальные проходят амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что в спортивном комплексе Италии девять человек пострадали от воздействия паров хлора.