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В Коми возбудили дело после заражения спортсменов сальмонеллезом

В Коми зарегистрировали случаи сальмонеллеза среди спортсменов, которые употребляли продукцию в местном кафе.

Источник: Соцсети

В Коми возбудили уголовное дело после данных о заражении спортсменов сальмонеллезом, сообщает СУСК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в публикации.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в Коми зарегистрировали случаи сальмонеллеза среди спортсменов, которые 25 и 26 июля употребляли продукцию в местном кафе. Часть заболевших госпитализировали. Остальные проходят амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в спортивном комплексе Италии девять человек пострадали от воздействия паров хлора.

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