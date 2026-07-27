В Ростове конкурсный управляющий потребовал арест имущества на 3,4 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом компанию из Ростова-на-Дону, основным видом деятельности которой была оптовая торговля фармацевтической продукцией. Теперь конкурсный управляющий требует наложить арест на имущество организации. Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).