В Москве из свечей создали изображение журавля в память о погибших детях ДНР

«Дорогие друзья, позвольте мне прежде всего передать вам сердечный привет и слова глубокой благодарности от жителей Донецкой Народной Республики, благодарности за то, что в этот непростой, очень важный для нас день вы с нами. Тринадцатый год земля Донбасса содрогается от обстрелов современных бандеровцев, под этим “градовым дождем” погибают дети. И сегодня под прицельным огнем находится не только Донбасс. Вдумайтесь только, за период с апреля по июль текущего года под обстрелы укрофашистов попали 42 российских региона», — сказала в ходе акции руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.