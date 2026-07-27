В Москве из свечей создали изображение журавля в память о погибших детях ДНР

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Акция «Журавль памяти», посвященная погибшим и пострадавшим от украинской агрессии детям, прошла в Москве. Ее участники выложили из 1 тыс. свечей изображение бумажного журавля — символа Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе, передает корреспондент ТАСС.
В акции, которая состоялась в сквере Отрадное в Москве, приняли участие более 100 человек, в том числе, волонтеры из «Молодой гвардии» ЕР, сотрудники представительства ДНР в Москве и ветераны СВО. Для создания изображения бумажного журавля они использовали порядка 1 тыс. свечей.
«Дорогие друзья, позвольте мне прежде всего передать вам сердечный привет и слова глубокой благодарности от жителей Донецкой Народной Республики, благодарности за то, что в этот непростой, очень важный для нас день вы с нами. Тринадцатый год земля Донбасса содрогается от обстрелов современных бандеровцев, под этим “градовым дождем” погибают дети. И сегодня под прицельным огнем находится не только Донбасс. Вдумайтесь только, за период с апреля по июль текущего года под обстрелы укрофашистов попали 42 российских региона», — сказала в ходе акции руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.
Она уточнила, что акция призвана не только почтить память погибших, но и заявить мировому сообществу о необходимости призвать к ответу виновных в смертях детей.
После торжественных слов участники возложили цветы к монументу «Журавли» и почтили погибших минутой молчания. «Говорят же, чужих детей не бывает, и мне, как отцу, очень сложно представить, что переживают те родители, которые теряли своих детей. Но мы должны помнить о тех преступлениях, которые совершает украинский режим, о тех террористических актах, в ходе которых погибают наши дети», — сообщил на акции руководитель «Молодой гвардии» Москвы Александр Лебедев.
О дате.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины, с 2014 года в результате украинской агрессии в республике погибли 257 детей.
День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается ежегодно 27 июля. Дата установлена указом главы ДНР в 2022 году. 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по Горловке, погибли 22 человека. Среди жертв была 23-летняя Кристина Жук, которая держала на руках 10-месячную дочь Киру. Погибшая мать с ребенком стала известна как Горловская Мадонна, а день трагедии дончане назвали «кровавым воскресеньем».