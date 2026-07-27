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Синоптик Пулин: Державшийся 74 года температурный рекорд побит в Екатеринбурге

Исторический температурный максимум для 27 июля был побит в Екатеринбурге. По словам метеоролога Алексея Пулина, воздух в столице Урала прогрелся до плюс 35 градусов, что выше максимума 1952 года, когда столбики термометров показали 34,5 градуса.

Исторический температурный максимум для 27 июля был побит в Екатеринбурге. По словам метеоролога Алексея Пулина, воздух в столице Урала прогрелся до плюс 35 градусов, что выше максимума 1952 года, когда столбики термометров показали 34,5 градуса.

Он отметил, что 27 июля также стало самым жарким днем в Екатеринбурге в 2026 году. Нынешняя жаркая погода в Свердловской области объясняется влиянием антициклона, который достиг пика своей активности. Однако уже 28 июля этот антициклон начнет ослабевать, а к Приуралью подойдет атмосферный фронт.

— Дневной максимум в Екатеринбурге сегодня. Это суточный рекорд максимальной температуры для 27 июля. Предыдущий: 34,5 градуса от 1952 года. Кроме того, это температурный максимум 2026 года, — написал Пулин в своем Telegram-канале.

Между тем, по словам ведущего специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, в течение всей рабочей недели в Московском регионе ожидаются дожди, однако осадки будут умеренными. Предварительный прогноз не предполагает экстремальных погодных явлений.