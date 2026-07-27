Синоптик Пулин: Державшийся 74 года температурный рекорд побит в Екатеринбурге

Он отметил, что 27 июля также стало самым жарким днем в Екатеринбурге в 2026 году. Нынешняя жаркая погода в Свердловской области объясняется влиянием антициклона, который достиг пика своей активности. Однако уже 28 июля этот антициклон начнет ослабевать, а к Приуралью подойдет атмосферный фронт.