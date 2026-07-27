Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАБУ обвиняет высокого экс-чиновника в легализации 37 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении организованной преступной группы, которую возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел страны Александр Баньков.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении организованной преступной группы, которую возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел страны Александр Баньков. По версии следствия, чиновник вместе с подельниками похитил из госбюджета более 1,2 миллиона долларов, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным НАБУ, фигуранты разработали схему, позволявшую выводить деньги зарубежных доноров. Баньков убеждал иностранных партнёров переводить финансовую помощь на счёт подконтрольной государственной организации. Далее средства направлялись частным предпринимателям и юридическим лицам, после чего оседали в конвертационных центрах, где их обналичивали.

Всего, как уточняется в сообщении, в ходе расследования задокументирована легализация средств на сумму более 37 миллионов гривен (по курсу на момент совершения преступления — около 1,28 миллиона долларов).

Вместе с экс-госсекретарём подозреваемыми проходят ещё три человека: бывший начальник аппарата госсекретаря МИД, советник экс-министра иностранных дел и бухгалтер. Все они, по данным НАБУ, использовали похищенные деньги в личных целях, а спонсорам предоставляли фиктивные отчёты, чтобы скрыть следы махинаций.

Ранее мы писали: ВСУ атаковали ДНР: шесть человек ранены, десятки машин повреждены.

Читайте также: В Испании рухнул скандальный проект мегафермы осьминогов.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше