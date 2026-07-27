НАБУ обвиняет высокого экс-чиновника в легализации 37 млн гривен

Вместе с экс-госсекретарём подозреваемыми проходят ещё три человека: бывший начальник аппарата госсекретаря МИД, советник экс-министра иностранных дел и бухгалтер. Все они, по данным НАБУ, использовали похищенные деньги в личных целях, а спонсорам предоставляли фиктивные отчёты, чтобы скрыть следы махинаций.