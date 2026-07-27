Океанолог Таврический: массовый выброс рыбы фугу в Приморье не грозит популяции

В Приморском крае обсуждают массовый выброс рыбы фугу на берег. Это случилось в устье реки Партизанской, впадающей в Японское море.
На берегу насчитали более 20 погибших особей Член Русского географического общества, гидронавт-исследователь и океанолог Анатолий Таврический ответил, что могло стать причиной такого явления.
Изначально сообщалось, что спровоцировать фугу могло повышение температуры океана до аномально высоких значений. Эксперт соглашается, что изменение климата неизменно ведет к сложным процессам, которые меняют ареалы обитания, флору и фауну.
Данный случай выброса рыбы на берег стал не первым в 2026 году.
— Скорее всего, дело в глобальном потеплении. Естественно, процесс изменения климата сопровождается изменением доступной для определенного вида территории и порой несет угрозу видам. Правда, рыбе фугу пока что не угрожает вымирание, — сказал океанолог в беседе с Ридусом.
Основная опасность фугу вовсе не в ее присутствии в пресном водоеме, а в употреблении в пищу. Если нарушить процесс приготовления, то можно получить серьезный вред здоровью.