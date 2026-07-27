Океанолог Таврический: массовый выброс рыбы фугу в Приморье не грозит популяции

— Скорее всего, дело в глобальном потеплении. Естественно, процесс изменения климата сопровождается изменением доступной для определенного вида территории и порой несет угрозу видам. Правда, рыбе фугу пока что не угрожает вымирание, — сказал океанолог в беседе с Ридусом.