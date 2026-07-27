В Ростове-на-Дону ураган срывал крыши домов и валил деревья

В течение всего одного вечера зафиксировано падение более тысячи деревьев. Многие из них рухнули на припаркованные автомобили. В диспетчерскую службу спасения поступило 35 тысяч звонков. Шквалистый ветер не только валил деревья, но и повреждал строительные конструкции. В жилом комплексе рядом со старым аэропортом порывом опрокинуло автомобиль «Газель» и пост охраны. Охранники, которые находились в будке, получили травмы и обратились за медпомощью. В нескольких многоквартирных домах выбило оконные рамы. Такой шторм многие жители Ростова не видели никогда за годы жизни в городе.