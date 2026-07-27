В Ростове-на-Дону ураган срывал крыши домов и валил деревья

Ростовская область приходит в себя после мощнейшего урагана с ливнем и грозой, который обрушился на город 25 июля. Последствия устраняют до сих пор. Наиболее сильный удар стихии пришелся на донскую столицу: там погиб 58-летний сторож на стройплощадке и еще 28 ростовчан получили ранения. Всего в регионе за медицинской помощью обратился 51 человек, при этом в больницах находятся 11 пострадавших.
В течение всего одного вечера зафиксировано падение более тысячи деревьев. Многие из них рухнули на припаркованные автомобили. В диспетчерскую службу спасения поступило 35 тысяч звонков. Шквалистый ветер не только валил деревья, но и повреждал строительные конструкции. В жилом комплексе рядом со старым аэропортом порывом опрокинуло автомобиль «Газель» и пост охраны. Охранники, которые находились в будке, получили травмы и обратились за медпомощью. В нескольких многоквартирных домах выбило оконные рамы. Такой шторм многие жители Ростова не видели никогда за годы жизни в городе.
В одном из городских ресторанов во время свадебного банкета мощный поток воды вместе со шквальным ветром сорвал праздничный шатер, залив молодоженов и гостей. Кроме того, ураганом вынесло окно в банкетном зале. К счастью, пострадавших нет. Деревья падали на припаркованные автомобили, а также оборвали контактную сеть в городе, из-за чего приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Кроме того, в ряде парков оказались сломаны аттракционы. Закрыты четыре детских сада и повреждено 14 учреждений образования.
Свет пропал в 102 населенных пунктах, которые расположены в 14 муниципальных образованиях. К восстановительным работам привлекали бригады энергетиков из соседних регионов. Не обошлось и без задержек поездов. Из-за аварийного отключения тяговых подстанций задержались свыше ста пассажирских составов.
В понедельник, 27 июля, в донской столице сохранялся режим ЧС. Светофоры и уличное освещение в ряде районов города не работали.
Сильные шторма в Ростове за последние 10 лет случаются с пугающей регулярностью. Синоптики говорят о климатических изменениях, которые привели к тому, что в городе в середине лета выпадают муссонные дожди.
Так, 30 июня 2016 года Ростов-на-Дону пережил один из самых страшных ударов стихии. За час выпала месячная норма осадков, а скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Главной трагедией стала гибель 14-летней школьницы. Спустя 10 лет ураган снова забрал одну жизнь.