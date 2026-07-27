В базу «Миротворца» внесли еще семь актеров из «Резервистов»

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Семь актеров включены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за участие в съемках российского сериала «Резервисты», выяснил ТАСС, ознакомившись с данными ресурса.
В базу попали Анна Якубовская, Дмитрий Штепа, Артем Чумачок, Никита Олендарь, Севастьян Мельничук, Николай Смолей, Ярослав Симкович. Создатели сайта обвиняют их в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке России.
Ранее в «Миротворец» были добавлены актеры Александр Чуприна, Игорь Рыбчинский, Александр Красников, а также Леонид Петров, исполнивший главную роль в «Резервистах». Сериал снимали на территории ДНР.
Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта. Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.