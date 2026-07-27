Помощница Пугачевой Чупракова заявила, что певица поправляется после перелома

Певица Алла Пугачева восстанавливается после перелома ноги, из-за которого она была ограничена в движениях на протяжении четырех месяцев. Об этом сообщила ее помощница Елена Чупракова.
Она отметила, что Пугачева идет на поправку, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Однако пока не известно, когда артистка сможет обходиться без трости.
— Это зависит от того, как срастется нога: если хорошо, тогда она сможет ходить без нее, если плохо, значит, будет помогать тростью, — приводит слова Чупраковой ТАСС.
Пугачева получила серьезную травму опорно-двигательного аппарата: она упала и сломала ногу, повредив тазобедренный сустав. Из-за этого Алла Борисовна была вынуждена соблюдать постельный режим и оставалась обездвиженной на протяжении четырех месяцев. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, насколько опасен для пожилого человека перелом тазобедренного сустава и какие есть современные методы лечения этой травмы.
Сейчас Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным* находится в Юрмале, где посещает музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. Кроме того, Алла Борисовна во время мероприятия поделилась, что скучает по выступлениям и зрительским аплодисментам.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.