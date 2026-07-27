Археологи нашли в Перу 500-летние чипсы, хранившиеся со времен инков

Археологи во время работ на юге Перу обнаружили два образца картофеля, возраст которых оценивается примерно в 500 лет. Находка была сделана на месте древнего административного центра инков Тамбо-Вьехо, расположенного в долине Акари, сообщает Live Science.
Особенность находки заключается в том, что обнаруженные клубни представляют собой чуньо — особый вид картофеля, который изготавливался в высокогорных районах Анд. Этот продукт получали методом естественной сублимационной сушки. Клубни подвергались многократному замораживанию в ночное время и последующей сушке на солнце днем. И в результате этого процесса из картофеля удалялась практически вся влага, что позволяло ему сохранять легкость и пригодность к употреблению на протяжении десятилетий.
Ученые отметили особую ценность находки, поскольку органические материалы редко сохраняются в течение столь длительного периода. Процесс производства чуньо требовал специфических условий высокогорья с низкими ночными температурами. Тот факт, что готовый продукт был обнаружен в Тамбо-Вьехо, расположенном значительно ниже, вблизи Тихоокеанского побережья, указывает на то, что чуньо, вероятно, доставлялся сюда караванами лам по протяженной дорожной сети инков, преодолевая сотни километров, передает Live Science.
Волонтеры Центра открытий Лидса в Англии обнаружили около древнеегипетской мумии небольшую крошку хлеба возрастом три тысячи лет. Изначально кусочек хлебного изделия нашли в городе Фивы в XIX веке, после чего неизвестный английский микроскопист сохранил ее в личной коллекции слайдов, которые позже оказались в Лидсе.