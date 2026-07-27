Археологи нашли в Перу 500-летние чипсы, хранившиеся со времен инков

Особенность находки заключается в том, что обнаруженные клубни представляют собой чуньо — особый вид картофеля, который изготавливался в высокогорных районах Анд. Этот продукт получали методом естественной сублимационной сушки. Клубни подвергались многократному замораживанию в ночное время и последующей сушке на солнце днем. И в результате этого процесса из картофеля удалялась практически вся влага, что позволяло ему сохранять легкость и пригодность к употреблению на протяжении десятилетий.