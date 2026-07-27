В мероприятии «Восхождение на гору Эльбрус» поучаствовали военные пяти стран

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащие России, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Марокко приняли участие в международном спортивном мероприятии «Восхождение на гору Эльбрус», которое прошло в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«В Кабардино-Балкарии на базе центра горной подготовки и выживания “Терскол” Министерства обороны РФ состоялась торжественная церемония закрытия международного спортивного мероприятия “Восхождение на гору Эльбрус”. Оно носило дружеский характер, не имея вида спортивных состязаний. В нем приняли участие военнослужащие России, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Марокко. В составе команды России вершину Эльбруса штурмовали военнослужащие-спортсмены с ограниченными возможностями, получившие увечья в ходе проведения СВО», — рассказали в пресс-службе.
Зона старта находилась на высоте 2,2 тыс. м. Командами был преодолен маршрут протяженностью более 12,5 тыс. м. Финишировали военнослужащие на западной вершине горы Эльбрус. Общий набор высоты составил 3,4 тыс. м.
«Каждое восхождение связано с риском и серьезными физическими испытаниями. Но именно так рождаются новые победы над собой», — отметил кавалер двух орденов Мужества, чемпион Международного совета военного спорта и Вооруженных сил РФ по скалолазанию среди параспортсменов Дмитрий Куликов.
«Мы очень высоко оцениваем работу местных инструкторов. Они не просто тренировали нас, а сопровождали и направляли на протяжении всего маршрута», — добавил представитель альпинистской сборной Ирана Камран Бахшипур, сравнив Эльбрус с иранским Дамавандом.
Представители руководства ЦСКА, центра «Терскол» и администрации районов Кабардино-Балкарии поблагодарили участников мероприятия. После этого состоялось вручение участникам памятных медалей и сертификатов.