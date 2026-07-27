В мероприятии «Восхождение на гору Эльбрус» поучаствовали военные пяти стран

«В Кабардино-Балкарии на базе центра горной подготовки и выживания “Терскол” Министерства обороны РФ состоялась торжественная церемония закрытия международного спортивного мероприятия “Восхождение на гору Эльбрус”. Оно носило дружеский характер, не имея вида спортивных состязаний. В нем приняли участие военнослужащие России, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Марокко. В составе команды России вершину Эльбруса штурмовали военнослужащие-спортсмены с ограниченными возможностями, получившие увечья в ходе проведения СВО», — рассказали в пресс-службе.