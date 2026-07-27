Apple вернула статус самой дорогой компании в мире

Акции компании Apple по итогам торгов выросли на 2% и почти достигли $5 трлн. Тем самым корпорация вернула позицию самой дорогой публичной компании в мире, опередив Nvidia, сообщает Business Insider (BI).
Рыночная капитализация Nvidia снизилась сегодня на 5% и составила по итогам торгов $4,77 трлн. Падение произошло вслед за сообщением о выделении Nvidia $250 млрд для центров обработки данных OpenAI, указывает издание. Инвесторы относятся с растущей опаской к «замкнутым» сделкам и чрезмерным затратам на ИИ, отмечает BI.
Теперь Apple, которую до недавнего времени критиковали за недостаточную ориентацию стратегии роста на ИИ, может выиграть от перетока инвесторов в компании, более ориентированные на потребителя.