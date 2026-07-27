Apple вернула статус самой дорогой компании в мире

В целом с начала года акции Apple выросли на 26%, а Nvidia — на 6%. Акции еще трех крупнейших технокомпаний США — Tesla, Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — в 2026 году упали. Компании, по оценке BI, потрясло глобальное падение цен на аппаратное обеспечение для ИИ.