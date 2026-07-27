В Ростове не нашли покупателей для аварийных исторических домов

Для здания на Московской, 41/27 в 2021 году активисты движения «Мой фасад» нашли инвестора, он также говорил с главой администрации Ленинского района Ростова, но диалог не получился. В 2021 году активисты движения «Мой фасад» сообщали, что дом находится в плачевном, но не катастрофическом состоянии.