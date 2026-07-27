Исследование: 72% калининградцев хотят, чтобы выпускникам засчитывали лучший балл при пересдаче ЕГЭ

Большинство калининградцев поддерживают идею засчитывать выпускникам лучший результат при пересдаче ЕГЭ, а не последний, как сейчас. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном в понедельник, 27 июля.
Против изменения правил высказались 15% участников опроса. Сторонники инициативы считают, что школьники сильно волнуются на экзаменах, а возможность сохранить более высокий результат поможет им не бояться второй попытки.
Среди жителей младше 35 лет предложение одобрили 77%, среди респондентов старше 45 лет — 64%. Обладатели высшего образования поддерживали новый порядок чаще тех, кто окончил колледж или техникум: 75% против 67%.
Родители старшеклассников отнеслись к идее сдержаннее: за высказались 56%, против — 16%, ещё 28% не определились. Некоторые опасаются, что возможность выбрать лучший балл расслабит детей.
Среди учителей 10−11 классов инициативу поддержали 66%, не согласились с ней 14%, а каждый пятый затруднился ответить. Педагоги предупредили, что число пересдач может вырасти, увеличив нагрузку на систему образования.
Опрос проводили 21−22 июля среди экономически активных жителей Калининграда.
Идею засчитывать выпускникам лучший результат ЕГЭ после пересдачи предложили депутаты Госдумы. По их мнению, это сохранит смысл повторного экзамена и избавит школьников от опасений потерять уже набранные баллы.