Волгоградские судьи обставили соперников на шахматном турнире

Участниками турнира стали 38 служителей Фемиды из 26 регионов страны. Волгоградка Евгения Волкова из Дзержинского районного суда заняла первое место среди женщин. А ее коллега — мировой судья в отставке Алексей Тютюнов стал третьим в соревнованиях среди мужчин.