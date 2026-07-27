Волгоградские судьи обставили соперников на шахматном турнире

В столице двое судей региона завоевали награды шахматного турнира, прошедшего в рамках Спартакиады, организованной Российским объединением судей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Участниками турнира стали 38 служителей Фемиды из 26 регионов страны. Волгоградка Евгения Волкова из Дзержинского районного суда заняла первое место среди женщин. А ее коллега — мировой судья в отставке Алексей Тютюнов стал третьим в соревнованиях среди мужчин.
Ранее также стало известно, что волгоградский «Ротор» «всухую» обыграл соперников из Набережных Челнов.