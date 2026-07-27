Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В базу «Миротворца» внесли еще семь актеров из «Резервистов»

Семь актеров включены в базу украинского сайта «Миротворец» за участие в съемках российского сериала «Резервисты».

Источник: Аргументы и факты

Семеро актеров, принимавших участие в съемках российского сериала «Резервисты», оказались в базе украинского сайта «Миротворец»*. Сообщается, что в список были включены Анна Якубовская, Дмитрий Штепа, Артем Чумачок, Никита Олендарь, Севастьян Мельничук, Николай Смолей и Ярослав Симкович.

Авторы ресурса связывают внесение актеров в базу с их участием в проекте, снятом на территории ДНР, а также выдвигают в их адрес обвинения, касающиеся поддержки России и действий, которые, по их мнению, затрагивают суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого в список уже были добавлены другие участники съемочной группы и актерского состава сериала, включая Александра Чуприну, Игоря Рыбчинского, Александра Красникова и исполнителя главной роли Леонида Петрова.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» внесли четырех священнослужителей из Иоанно-Предтеченского мужского монастыря.

* Сайт включен в список экстремистских и запрещен в РФ.