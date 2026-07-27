В базу «Миротворца» внесли еще семь актеров из «Резервистов»

Авторы ресурса связывают внесение актеров в базу с их участием в проекте, снятом на территории ДНР, а также выдвигают в их адрес обвинения, касающиеся поддержки России и действий, которые, по их мнению, затрагивают суверенитет и территориальную целостность Украины.