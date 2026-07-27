В базу «Миротворца» внесли еще семь актеров из «Резервистов»

Семеро актеров, принимавших участие в съемках российского сериала «Резервисты», оказались в базе украинского сайта «Миротворец»*. Сообщается, что в список были включены Анна Якубовская, Дмитрий Штепа, Артем Чумачок, Никита Олендарь, Севастьян Мельничук, Николай Смолей и Ярослав Симкович.
Авторы ресурса связывают внесение актеров в базу с их участием в проекте, снятом на территории ДНР, а также выдвигают в их адрес обвинения, касающиеся поддержки России и действий, которые, по их мнению, затрагивают суверенитет и территориальную целостность Украины.
До этого в список уже были добавлены другие участники съемочной группы и актерского состава сериала, включая Александра Чуприну, Игоря Рыбчинского, Александра Красникова и исполнителя главной роли Леонида Петрова.
Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» внесли четырех священнослужителей из Иоанно-Предтеченского мужского монастыря.
* Сайт включен в список экстремистских и запрещен в РФ.