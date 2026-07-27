Диброва подала в суд на Товстик: «Я никогда не промолчу!»

Кажется, история с разводом Полины Диброва и ее отношениях с Романом Товстиком начинается новая глава. Тоже скандальная. На этот раз дело дошло до суда, и Полина обратилась с иском к Елене Товстик, экс-жене Романа.
Диброва не скрывает, что настроена решительно и не будет спускать оскорбления сопернице. В беседе с NEWS.ru она пояснила, что на крайний шаг ее подтолкнули высказывания Елены о детях.
Полина говорит, что долго терпела колкости в свой адрес, но когда Елена Товстик стала обсуждать в публичном пространстве ее детей и детей Романа, решила, что даст отпор.
На премьерном показе романтической комедии «За любовь» Полина не сдерживала эмоций:
— Я объясняюсь. Знаете, когда пытаются задевать меня, я могу терпеть долго. Но когда дело касается моих детей и детей Романа, я никогда не промолчу. Я, как мать, всегда буду заступаться за своих детей, — сказала Диброва.
Материалы уже готовятся и в самое ближайшее время поступят в суд, всем занимаются ее адвокаты. Елена Товстик пока не комментирует этот факт.