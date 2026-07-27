Роднина удивилась отсутствию Тутберидзе, Плющенко в Зале славы фигурного катания

— Честно говоря, я никогда не знала, по какому именно принципу туда включают людей. Я сама там есть, но в этом вопросе так и не разобралась. Из-за этого меня и удивляет отсутствие некоторых спортсменов в списке включенных туда. Тутберидзе и Плющенко однозначно в их числе, — цитирует ее портал Sport24.