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Роднина удивилась отсутствию Тутберидзе, Плющенко в Зале славы фигурного катания

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и тренера Этери Тутберидзе до сих пор не включили в Зал славы фигурного катания.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и тренера Этери Тутберидзе до сих пор не включили в Зал славы фигурного катания.

— Честно говоря, я никогда не знала, по какому именно принципу туда включают людей. Я сама там есть, но в этом вопросе так и не разобралась. Из-за этого меня и удивляет отсутствие некоторых спортсменов в списке включенных туда. Тутберидзе и Плющенко однозначно в их числе, — цитирует ее портал Sport24.

Она считает, что и Плющенко, и Тутберидзе уже сейчас сделали достаточно для того, чтобы попасть в Зал славы.

— Их вклад в развитие мирового фигурного катания намного больше, чем у части людей, которые уже там находятся, — заявила Роднина изданию.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира. Под руководством Тутберидзе олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что академия фигурного катания Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 миллиона рублей на проведение ледового шоу.

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