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Экономист Литвиненко: ставки по ипотеке в 2027 году снизятся до 8−10%

А в Госдуме допускают, что процентные ставки по ипотечным кредитам в 2027-м могут опуститься до 6%

Источник: Комсомольская правда

Эксперт ответила, стоит ли ждать снижения ключевой ставки до допустимых границ- психологически комфортный показатель находится в границах 8−10%. Выгодные условия заемщики могут увидеть уже втором полугодии 2027 года.

Но такие показатели могут быть только при одном условии, если Центробанк снизит ключевую ставку до 7−8%.

Кандидат экономических наук Инна Литвиненко отметила, что как только ставка по кредитам пойдет вниз, спрос на жилье значительно возрастет. А вслед за ним и цены.

Эксперты сходятся во мнении, что осталось место для маневра и снижение в вопросе ключевой ставки продолжится, пишет RuNews24.ru.

По прогнозам Центробанка, в 2026 году ключевая ставка будет находиться в границах 14−14,5%, а в 2027-м опустится до 8−10%.

А вот глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков допускает, что ставки по ипотечным кредитам снизятся еще сильнее — до 6−7% в 2027 году.

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