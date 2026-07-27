Экономист Литвиненко: ставки по ипотеке в 2027 году снизятся до 8−10%

Эксперт ответила, стоит ли ждать снижения ключевой ставки до допустимых границ- психологически комфортный показатель находится в границах 8−10%. Выгодные условия заемщики могут увидеть уже втором полугодии 2027 года.
Но такие показатели могут быть только при одном условии, если Центробанк снизит ключевую ставку до 7−8%.
Кандидат экономических наук Инна Литвиненко отметила, что как только ставка по кредитам пойдет вниз, спрос на жилье значительно возрастет. А вслед за ним и цены.
Эксперты сходятся во мнении, что осталось место для маневра и снижение в вопросе ключевой ставки продолжится, пишет RuNews24.ru.
По прогнозам Центробанка, в 2026 году ключевая ставка будет находиться в границах 14−14,5%, а в 2027-м опустится до 8−10%.
А вот глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков допускает, что ставки по ипотечным кредитам снизятся еще сильнее — до 6−7% в 2027 году.