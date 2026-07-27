Стало известно, о чём будут говорить Трамп и Зеленский на встрече в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп примет в Вашингтоне нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Они обсудят урегулирование конфликта между Москвой и Киевом. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
По версии Дональда Трампа, мир на Украине «ближе, чем можно представить». Источник канала отметил, что президент США и киевский главарь встретятся 28 июля.
«Настало время положить конец конфликту», — отметил собеседник СМИ.
По версии агентства Reuters, американский лидер примет бывшего комика в Белом доме. Они продолжат обсуждение идеи о прекращении огня в небе, оповестили источники. Один из них сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты. Сейчас его команда ждет официального подтверждения графика Дональда Трампа.
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