Стало известно, о чём будут говорить Трамп и Зеленский на встрече в Вашингтоне

По версии агентства Reuters, американский лидер примет бывшего комика в Белом доме. Они продолжат обсуждение идеи о прекращении огня в небе, оповестили источники. Один из них сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты. Сейчас его команда ждет официального подтверждения графика Дональда Трампа.