Ночное недержание спасло преступника от депортации

Кока прибыл на Британские острова в 2001 году из Косово, получив статус беженца. Первую судимость он получил в 2017 году — за отмывание денег, вырученных от продажи наркотиков. Позднее его приговорили ещё к трём годам лишения свободы за торговлю кокаином. После отбытия срока иммиграционные власти приняли решение о выдворении преступника из страны.