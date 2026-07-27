Ночное недержание спасло преступника от депортации

В Великобритании суд временно защитил албанца от депортации, ссылаясь на состояние здоровья его несовершеннолетней дочери. Как сообщает Daily Mail, 38-летний Шпресим Кока, осуждённый за наркопреступления, избежал высылки из страны после того, как судья принял во внимание психологические проблемы девочки.
Кока прибыл на Британские острова в 2001 году из Косово, получив статус беженца. Первую судимость он получил в 2017 году — за отмывание денег, вырученных от продажи наркотиков. Позднее его приговорили ещё к трём годам лишения свободы за торговлю кокаином. После отбытия срока иммиграционные власти приняли решение о выдворении преступника из страны.
В феврале 2026 года иммиграционный суд первой инстанции постановил, что депортация мужчины нанесёт несоразмерный вред его дочери. У девочки диагностирован энурез, и, как указано в деле, болезнь усилилась во время отбывания отцом наказания в тюрьме. Судья посчитал, что интересы ребёнка в данном случае перевешивают тяжесть совершённых преступлений.
Однако Министерство внутренних дел Великобритании с этим решением не согласно. Ведомство уже подало апелляцию, и судебное слушание по делу Коки назначено повторно. Окончательное решение о его судьбе пока не принято.
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