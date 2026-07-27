В Минздраве Коми рассказали о состоянии заразившихся сальмонеллёзом лыжников

Заразившиеся сальмонеллёзом в столовой горнолыжного комплекса в Коми спортсмены находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет. Об этом информирует Минздрав республики.
«Часть пострадавших госпитализирована в республиканскую инфекционную больницу, остальные получают необходимое амбулаторное лечение. Заболевание протекает в форме средней степени тяжести», — сказано в релизе ведомства.
Ранее сообщалось, что в республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной произошла вспышка сальмонеллёза. Симптомы острой кишечной инфекции появились у спортсменов, которые 25 и 26 июля питались в кафе «Олимпиец». Речь об участниках соревнований по лыжероллерным гонкам.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, а деятельность спорткомплекса с 27 июля приостановлена. Проверку также проводит прокуратура Сыктывдинского района Коми.
Накануне почти 300 детей заразились сальмонеллезом в Тюменской области.
Ранее в Сыктывкаре закрыли две пиццерии после массового отравления.
Что нужно делать при симптомах сальмонеллёза и каковы симптомы болезни, рассказываем здесь на KP.RU.