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В Минздраве Коми рассказали о состоянии заразившихся сальмонеллёзом лыжников

Минздрав Коми: заболевшие сальмонеллёзом спортсмены в состоянии средней тяжести.

Источник: Комсомольская правда

Заразившиеся сальмонеллёзом в столовой горнолыжного комплекса в Коми спортсмены находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет. Об этом информирует Минздрав республики.

«Часть пострадавших госпитализирована в республиканскую инфекционную больницу, остальные получают необходимое амбулаторное лечение. Заболевание протекает в форме средней степени тяжести», — сказано в релизе ведомства.

Ранее сообщалось, что в республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной произошла вспышка сальмонеллёза. Симптомы острой кишечной инфекции появились у спортсменов, которые 25 и 26 июля питались в кафе «Олимпиец». Речь об участниках соревнований по лыжероллерным гонкам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а деятельность спорткомплекса с 27 июля приостановлена. Проверку также проводит прокуратура Сыктывдинского района Коми.

Накануне почти 300 детей заразились сальмонеллезом в Тюменской области.

Ранее в Сыктывкаре закрыли две пиццерии после массового отравления.

Что нужно делать при симптомах сальмонеллёза и каковы симптомы болезни, рассказываем здесь на KP.RU.