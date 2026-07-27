В Минздраве Коми рассказали о состоянии заразившихся сальмонеллёзом лыжников

Ранее сообщалось, что в республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной произошла вспышка сальмонеллёза. Симптомы острой кишечной инфекции появились у спортсменов, которые 25 и 26 июля питались в кафе «Олимпиец». Речь об участниках соревнований по лыжероллерным гонкам.