Фольклорный фестиваль объединил семь округов Нижегородской области

В праздник на центральной площади съехались гости из Уренского, Тоншаевского, Варнавинского, Краснобаковского, Тонкинского округов и Шахуньи. Каждая делегация представила ремесленные и кулинарные особенности своего края: от марийских национальных блюд и берестяных изделий до выжигания по дереву и обучения ткачеству.