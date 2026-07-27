Фольклорный фестиваль объединил семь округов Нижегородской области

Семь нижегородских муниципалитетов приняли участие в фольклорном фестивале «Межнациональный хоровод традиций Нижегородского края», который развернулся в Шаранге в День посёлка. Об этом сообщили в Совете муниципальных образований Нижегородской области.
В праздник на центральной площади съехались гости из Уренского, Тоншаевского, Варнавинского, Краснобаковского, Тонкинского округов и Шахуньи. Каждая делегация представила ремесленные и кулинарные особенности своего края: от марийских национальных блюд и берестяных изделий до выжигания по дереву и обучения ткачеству.
Кульминацией праздника стал единый хоровод и концерт Нижегородского губернского оркестра. Шаранга стала второй точкой проекта, далее фестиваль планируют провести в Дивеевском, Балахнинском и Лукояновском округах.
Ранее сообщалось, что нижегородский фестиваль «Музыка балконов» впервые прошел во Владикавказе.