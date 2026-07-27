В Таджикистане законом запретили «чуждую» одежду и усилили контроль за подозрительными бородами

В Таджикистане на законодательном уровне запретили носить и ввозить одежду, которую власти считают чуждой национальным традициям. Об этом газета «Новости Узбекистана» пишет в понедельник, 27 июля.
В первую очередь речь идёт о чёрных хиджабах и некоторых видах арабской одежды. Чиновники начали проводить беседы с жителями городов и сёл, призывая женщин выбирать национальные таджикские наряды.
Одновременно правоохранители усилили контроль за мужчинами с бородами, которые могут связать «с религиозным экстремизмом». По данным издания, их проверяют, привлекают к административной ответственности и требуют регулярно подтверждать, что растительность на лице сбрита.
Власти объясняют ограничения борьбой с радикализмом и защитой национальной культуры. Такой курс в стране проводят уже несколько лет.
В другой постсоветской республике — Туркмении — развернули кампанию против «непозволительного внешнего вида». Власти собирались запретить инъекции красоты, наращивание ресниц и ногтей, а также ряд других бьюти-процедур. Женщин, сделавших ботокс или подтяжку, планировали штрафовать на 300−500 туркменских манатов.