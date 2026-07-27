Опубликованы открытки и поздравления на День Крещения Руси

28 июля в России отмечают День Крещения Руси — памятную дату, связанную с одним из важнейших событий в истории страны и Русской православной церкви. Праздник посвящен принятию христианства в 988 году, которое определило духовное и культурное развитие государства. В этот день поздравьте родных и близких и отправьте им красивую открытку с теплыми пожеланиями.