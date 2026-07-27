В Камышине спасли котенка Тимофея из стены

Напуганного, грязного и истощенного котика, которому сразу дали имя Тимофей, сразу повезли к ветеринару. По словам врачей, котенок оказался здоров, однако не слышит — возможно, это врожденная особенность. Фатима приняла решение оставить малыша себе, и сейчас он осваивается в новом доме.