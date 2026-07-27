В Камышине спасли котенка Тимофея из стены

Несколько дней жительница Камышина Волгоградской области Фатима слышала жалобное мяуканье из-за стены в своей спальне. Котенок оказался в ловушке внутри стены многоэтажки, и его спасение стало трогательной историей.
Фатима обошла соседей и обзвонила экстренные службы, прежде чем добилась помощи, — пишет «Диалог». Специалисты ВДПО обследовали вентиляционную шахту, и сотрудник Денис Кондрашин после тщательного обследования стены смог достать малыша из ловушки.
Напуганного, грязного и истощенного котика, которому сразу дали имя Тимофей, сразу повезли к ветеринару. По словам врачей, котенок оказался здоров, однако не слышит — возможно, это врожденная особенность. Фатима приняла решение оставить малыша себе, и сейчас он осваивается в новом доме.
Специалисты не исключают, что котенка могли специально бросить в вентиляционный канал.
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