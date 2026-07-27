Ученые пересмотрели представления о размерах древних парантропов

К такому выводу специалисты пришли после повторного изучения ранее найденных отпечатков, а также новых раскопок в этом районе. Исследователи обнаружили следы, оставленные группой из восьми взрослых особей, и, оценив их размеры, глубину и другие особенности, смогли определить примерные физические характеристики этих древних гоминид. При этом выяснилось, что внутри вида существовал значительный разброс: рост отдельных особей варьировался примерно от 130 до 180 сантиметров.