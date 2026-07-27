Ученые пересмотрели представления о размерах древних парантропов

Исследование окаменелых следов, обнаруженных на берегу озера Туркана в Кении, позволило ученым по-новому взглянуть на внешний облик парантропов. Анализ показал, что представители вида Paranthropus boisei могли достигать роста около 180 сантиметров и веса до 70−75 килограммов, что сопоставимо с параметрами древних прямоходящих людей.
К такому выводу специалисты пришли после повторного изучения ранее найденных отпечатков, а также новых раскопок в этом районе. Исследователи обнаружили следы, оставленные группой из восьми взрослых особей, и, оценив их размеры, глубину и другие особенности, смогли определить примерные физические характеристики этих древних гоминид. При этом выяснилось, что внутри вида существовал значительный разброс: рост отдельных особей варьировался примерно от 130 до 180 сантиметров.
Полученные данные ставят под сомнение распространенную гипотезу о небольших размерах тела парантропов и указывают на то, что они могли сосуществовать с другими видами гоминид в одинаковой среде обитания.
Кроме того, состав группы, оставившей следы, позволяет предположить более сложную социальную организацию: ученые не исключают, что взрослые самцы объединялись не только для соперничества, но и для совместной защиты от внешних угроз.
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