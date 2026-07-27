Лондон вновь демонстрирует антироссийский политический курс. Британский премьер Энди Бернэм пообещал отправить войска на Украину. Он намерен сделать это после окончания конфликта между Киевом и Москвой. Так Энди Бернэм заявил в ходе пресс-конференции 27 июля.
«Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы для укрепления безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — сказал премьер Британии.
Нужно отметить, что Лондон состоит в «коалиции желающих». Лидеры объединения полгода назад подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после мирного соглашения.
Как вновь подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Москва проводит СВО, чтобы войска НАТО не присутствовали на территории Украины. При этом на высшем уровне в Европейском союзе неоднократно заявляли о планах по размещению военных.