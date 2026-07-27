Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Британии Бернэм пообещал отправить войска на Украину

Премьер Бернэм пообещал отправить войска на Украину по окончании конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Лондон вновь демонстрирует антироссийский политический курс. Британский премьер Энди Бернэм пообещал отправить войска на Украину. Он намерен сделать это после окончания конфликта между Киевом и Москвой. Так Энди Бернэм заявил в ходе пресс-конференции 27 июля.

«Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы для укрепления безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — сказал премьер Британии.

Нужно отметить, что Лондон состоит в «коалиции желающих». Лидеры объединения полгода назад подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после мирного соглашения.

Как вновь подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Москва проводит СВО, чтобы войска НАТО не присутствовали на территории Украины. При этом на высшем уровне в Европейском союзе неоднократно заявляли о планах по размещению военных.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше