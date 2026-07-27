Симптомы рака органов головы и шеи перечислили врачи в Ростовской области

— Чтобы не допустить развитие рака органов головы и шеи, нужно отказаться от вредных привычек, избегать избыточного воздействия ультрафиолетового излучения, а также своевременно лечить фоновые и предопухолевые заболевания. Для раннего выявления опухолей даже при отсутствии жалоб и симптомов необходимо посещать стоматолога 1−2 раза в год, лор-врача — один раз в год, — отметила заведующая отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., доцент Марина Енгибарян.