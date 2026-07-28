CNN: США заявили, что настало время положить конец конфликту на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила журналистам, что Москва готова обсуждать дипломатические сценарии разрешения украинского конфликта. Она подчеркнула, что Россия не отказывалась от переговоров по установлению мира.