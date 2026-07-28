CNN: США заявили, что настало время положить конец конфликту на Украине

Неназванный американский чиновник прокомментировал каналу CNN предстоящий визит киевского главы Владимира Зеленского в Вашингтон. Он отметил, что украинскому конфликту пора положить конец. Встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским пройдет 28 июля.
«Теперь настало время закончить конфликт», — считает чиновник из Белого дома.
По его данным, американский лидер намерен обсудить с Зеленским урегулирование на Украине. Другие детали не сообщаются.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила журналистам, что Москва готова обсуждать дипломатические сценарии разрешения украинского конфликта. Она подчеркнула, что Россия не отказывалась от переговоров по установлению мира.