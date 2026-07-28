Пуш-ап для мужчин: Джинсы за 11 тысяч рублей обещают подчеркнуть всё самое важное

Ранее стилист Владимир Дубинин заявил, что мода на кожаные брюки остаётся актуальной. Главный секрет современного образа заключается не в отказе от материала, а в том, чтобы грамотно сочетать его с другими фактурами, обувью и аксессуарами. В качестве одного из своих любимых вариантов Дубинин назвал широкие кожаные джинсы. По его мнению, такую вещь легко сочетать с грубыми кроссовками, создавая расслабленный образ в уличном стиле.