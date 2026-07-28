Что можно и нельзя делать в день Кирика и Улиты 28 июля на Кирики-мокродырики

Православная церковь 28 июля вспоминает святых Кирика и Иулитту. В народе отмечают день Кирика и Улиты. Но есть еще одно название — Кирики-мокродырики. В названную дату всегда лил дождь.
Что нельзя делать 28 июля.
Женщинам запрещено работать 28 июля. Не рекомендуется смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Подобное, как считается, может грозить или болезнью, или смертью близких.
Что можно делать 28 июля.
По традиции, в названную дату женщины молились святой Улите, которая была бабьей заступницей. А еще день подходит для того, чтобы избавиться от дурных привычек.
Согласно приметам, пожелтевшая липа указывает на позднюю осень. Если жуки летают низко 28 июля, то погода окажется солнечной.
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