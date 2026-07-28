Гороскоп на сегодня, 28 июля 2026 года

Главная уникальность этого сновидения в том, что оно двойное: вы можете запомнить два совершенно разных сюжета, и оба будут правдивы. Однако есть жесткое правило: не рассказывайте этот сон никому до 12:00 28 июля. Запишите его на бумагу сразу после пробуждения, но выделите только действия (что вы делали, а не что видели). Если вы во сне поднимались вверх — значит, вам в реальности нужно поднять цену на свои услуги уже сегодня. Если вы спускались вниз — проверьте свои расходы, там «дыра», которую вы не замечаете. И самый важный маркер: если в этом сне вам улыбнулся незнакомец — ждите предложения о партнерстве в течение 9 дней. Если же снился конфликт — ваша задача на 28 июля: сменить маршрут на работу или поменять порядок дел на противоположный. Эта ночь дана вам не для пассивного просмотра «кино», а для того, чтобы вы расшифровали свой следующий шаг на пути к вашему материальному успеху. Каких витаминов мне не хватает.